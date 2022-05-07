شاهد .. بعد إعلان طلاقهما.. أول ردة فعل انتقامية متبادلة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة .. ما فعلاه صدم المصريين !!

انت الان تتابع خبر بعد إعلان طلاقهما.. أول ردة فعل انتقامية متبادلة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة .. ما فعلاه صدم المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة متابعيهما، بحذف صورههما معا من حساباتهما الشخصية على موقع إنستجرام وسط تداول أنباء عن انفصالهما.

ويأتي تصرف ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد تداول أنباء تفيد بانفصال الطرفين في هدوء تام بينهما.

وعلى الرغم من تداول أنباء الطلاق لم يؤكد أي من الثنائي الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو ينفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على "إنستجرام"، ما يرجح وقوع الطلاق.

يذكر أن آخر ظهور للثنائي كان قبل أسبوع في مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الثنائي بعض الصور لهما التي وثقت تلك المناسبة.