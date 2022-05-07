شاهد .. الفنانة ميساء مغربي توجه إهانة قوية لـ’’فاندام‘‘ وتكشف سبب عدم احتضانها له في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الفنانة ميساء مغربي توجه إهانة قوية لـ’’فاندام‘‘ وتكشف سبب عدم احتضانها له في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة ميساء مغربي، عن ردود الأفعال التي أثارتها حلقتها مع الفنان رامز جلال، عبر برنامجه رامز موفي ستار وتحديداً ما راج على السوشال ميديا بشأن مقابلتها للنجم جان كلود فان دام، لأنها لم تأخذه بـالأحضان كما فعل الكثير من النجوم، إذ قالت إنها تحترم خصوصية الآخر، ولم ترغب في احتضانه لأنها لا تعرفه بشكل شخصي.

وأضافت مغربي، في تصريح خاص لـ“فوشيا“، أنها لم تقصد التقليل من شأنه أو احترامها له كنجم عالمي، بل له كل الاحترام، متابعة: ”أقوم وأخده بالأحضان صعب أنا معرفهوش عشان أعمل كده وبعدين أنا جاية في عمل بوجود مخرج وكاست.. أعتقد إني قلت ليا الشرف إني أتعرف عليك“.

وأردفت ميساء مغربي: ”إحنا بناخد أصحابنا بالأحضان والناس اللي نعرفها“، مؤكدة أن من لا نعرفهم مهما كان حجمهم نترك لهم مساحة الحرية والخصوصية، فربما يكون مجهدا من مشهد أو متعبا من تصوير وربما مغصوب أن يدخل في تلك اللحظة لبدء العمل معي ومن المهنية التي تعلمتها أن أمنحه حريته.

وعقبت الفنانة أنها كادت تكتشف مقلب رامز جلال، وذلك عندما دخلت كواليس العمل وجدت الفتاة التي قابلتها لتجهيزها ”هايبر“ وهو ما جعلها تشك، فسألتها عن سبب استعجالها لترد الفتاة بأن هناك تأخيرا في التصوير، ومن المحتمل أن يتغير الطقس، على الرغم من أن تنفيذ المقلب كان ”محبوكا“، مبينة أن الفتاة حاولت أن تترجم لها أيضاً ولكنها أكدت لها أنها تفهم ما يقال.

وأشارت ”مغربي“ إلى أنه تم التواصل معها عن طريق ”واتسآب“ من رقم هاتف أميركي، وكذلك الميكب أرتيست، وتم إرسال السيناريو، مبينة أنه قيل لها بأنه يتم تصوير مشاهد فيلم مع فان دام تدور أحداثه في عام 2060، وتشعر أن هناك أحداثا مريبة ولكن ما أزال الشكوك معرفتي أن هناك فيلما هوليووديا أميركيا يتم تصويره في قندهار، كما تواصلت معي Mbc في السعودية.

وواصلت حديثها بأن رامز جلال، يحاول منذ 4 سنوات أن يوقعها ضحية في مقالبه ولكنها في كل مرة تفلت، إلا أن التوفيق كان حليفه هذه المرة، مستطردة أنها عندما وقعت كادت تكتشف المقلب.

ونوهت ميساء مغربي، بأنها لو كانت اكتشفت المقلب بالفعل لم تكن لتستكمل ولن توافق على عرض الحلقة حينها، مبينة أن دليل عدم اكتشافها المقلب ما ظهر عليها من رد فعل بعد انتهائه ومحاولة ضرب رامز وظهورها منفعلة للغاية.