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شاهد .. رجل سعوي خسر كل تجارته.. إلا شيئًا واحدًا لم يتخلى عنه أبدًا .. لكن ما حدث معه بالنهاية صدم الكل !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

روى مقدم برنامج علوم الأولين، المذاع على قناة السعودية، ‏قصة رجل خسر كل تجارته لكن عادته في الكرم والعطاء لم تتغير.

 


 

وقال راوي القصة، نواف الهويمل: "هذي قصة رجل يدعى "مساعد"، تاجر ولديه دكاكين وحمالين وصبيان، وحالته متيسرة وكان كريم ومشهور بكرمه سواء بديرته أو الديار حوله".
 

وتابع: "لكن جه اليوم اللي انكسر الرجل في تجارته، وكل شيء تغير فيه إلا الكرم، ما يقدر يتركه لأنه تعود عليه".


 

وواصل: "صار الرجل يتسلف من الآخرين من أجل أن يكرم ضيوفه، فالطبع غلب التطبع".


 

وأردف: "لكن اللي كانوا موجودين ألف واحد وقت الرخاء صاروا واحد فقط، فالمواقف بينّت معادن الناس".


 

وأظهر مشهد تمثيلي بين مساعد وزوجته، تقول له: "أنت كريم بزيادة، خفف كرمك شوي"، ليرد عليها: "تبين الناس يقولون قصر مع ضيوفه، هذا كرم الضيوف، وكله رزق من عند الله".

 

 

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أحمد صلاح

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