شاهد .. رجل سعوي خسر كل تجارته.. إلا شيئًا واحدًا لم يتخلى عنه أبدًا .. لكن ما حدث معه بالنهاية صدم الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر رجل سعوي خسر كل تجارته.. إلا شيئًا واحدًا لم يتخلى عنه أبدًا .. لكن ما حدث معه بالنهاية صدم الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

روى مقدم برنامج علوم الأولين، المذاع على قناة السعودية، ‏قصة رجل خسر كل تجارته لكن عادته في الكرم والعطاء لم تتغير.





وقال راوي القصة، نواف الهويمل: "هذي قصة رجل يدعى "مساعد"، تاجر ولديه دكاكين وحمالين وصبيان، وحالته متيسرة وكان كريم ومشهور بكرمه سواء بديرته أو الديار حوله".



وتابع: "لكن جه اليوم اللي انكسر الرجل في تجارته، وكل شيء تغير فيه إلا الكرم، ما يقدر يتركه لأنه تعود عليه".





وواصل: "صار الرجل يتسلف من الآخرين من أجل أن يكرم ضيوفه، فالطبع غلب التطبع".





وأردف: "لكن اللي كانوا موجودين ألف واحد وقت الرخاء صاروا واحد فقط، فالمواقف بينّت معادن الناس".





وأظهر مشهد تمثيلي بين مساعد وزوجته، تقول له: "أنت كريم بزيادة، خفف كرمك شوي"، ليرد عليها: "تبين الناس يقولون قصر مع ضيوفه، هذا كرم الضيوف، وكله رزق من عند الله".