شاهد .. سألوا النجمة سمية الخشاب عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فكشفت بكل جرأة ما كان يطلبه أزواجها منها كل صباح دون ذرة خجل !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة سمية الخشاب عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فكشفت بكل جرأة ما كان يطلبه أزواجها منها كل صباح دون ذرة خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم تشعر الفنانة سمية الخشاب بالسعادة داخل عش الزوجية، كانت لديها أحلام وأمنيات، لكنها فشلت في تكوين أسرة رغم زواجها خمس مرات.

وخاضت الفنانة أكثر من زيجة انتهت بالفشل، وكان لكل انفصال أسباب أعلنت عنها سمية الخشاب في مناسبات عدة.

وتحدثت سمية الخشاب عن زواجها الأول، موضحة أنها كانت بعمر الـ24 آنذاك، حيث تزوجت شابا من خارج الوسط الفني، لم تجمعهما قصة حب، لكنها تزوجته "لأن أهلها أرادوا ذلك" حسب وصفها، وانفصلا لأن الزوج لم يكن راضيا عن خطوات الخشاب الفنية.

أما الزيجة الثانية فكانت من رجل أعمال عربي، تزوجته في سرية تامة، لكنها بعد ذلك أوضحت أن أهل الطرفين كانوا على علم بكل شيء، معللة عدم إفصاحها عن الأمر بأن رجل الأعمال لا يحب الشهرة والأضواء، وصرحت بأن سبب الانفصال هو رغبة الزوج في أن تعتزل سمية الفن.

ولم تخفي سمية الخشاب عن جمهورها أمر زواجها من طيار "زي القمر" مثلما وصفته، بل أعلنت ذلك في أحد البرامج التليفزيونية، وتحدثت عن حبها الشديد له، لكن لم يستمر الزواج طويلا، وتدور الشائعات عن أن سبب الانفصال هو رغبة الطيار في عدم الإنجاب.

وحول سبب طلاقها من أحمد سعد قالت سمية الخشاب، أنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح اغنيتها الأخيرة «بتستقوي» لكن زوجها رفض، متحديًا إياها بقوله «وريني هتطلعي الطيارة إزاي» ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة «جارية».