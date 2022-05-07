شاهد .. ثروة النجمة المصرية ياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة صادمة وستصيبك بالذهول !!

انت الان تتابع خبر ثروة النجمة المصرية ياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة صادمة وستصيبك بالذهول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة تساءل البعض عن مصير التغير في ثروة ياسمين صبري والمبلغ الذي حصلت عليه كـ مؤخر لزواجها

ثروة ياسمين بعد طلاقها:

ومن المعروف أن أحمد ابو هشيمة قدم الكثير من الهدايا لزوجته ياسمين صبري قبل طلاقها فهل ستعيد النجمة المصرية هذه الهدايا له بعد الطلاق؟

أحد مشايخ الأزهر الشريف علق على هذا الموضوع الذي تم تداوله في الساعات الماضية خاصة أن الهدايا باهظة الثمن

وقال الشيخ أن المرأة تعيد الهدايا للرجل في حالتين، إذا كانا مخطوبين أو عقدا قرانهما لكن لم ينتقلا للسكن في منزل واحد

أما في حالة ياسمين فإنها بحسب ما قاله لا تعيد المقتنيات التي حصلت عليها من أحمد بعد الطلاق لأنها اصبحت من حقها

أحمد كان قد قدم لياسمين “شبكة” اي مجوهرات في خطوبتها تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار

ثم قام بإهدائها سيارة رولز رايس بعد الزواج واشتراها لها من الخارج وتبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار

ويقال أن أحمد قدم لياسمين سلسلة من الألماس الصافي الصافي الذي تصل قيمته لحوالي مليون دولار

وأهداها ايضاً مصنعاً للملابس الجاهزة ومصنعاً للعدسات اللااصقة ويصل ثمن المصنعين سوياً لحوالي نصف مليون دولار

ما يعني أن ثروة ياسمين بعد الطلاقتتجاوز الـ 2 مليون دولار كمجموع الهدايا التي تم الكشف عنها فقط.

هذا دون أن يُكشف عن قيمة المؤخر الذي ستتقاضاه ياسمين والذي تم الاتفاق عليه عند زواجها منه.