شاهد .. سيدة فقيرة طلبت من طلال مداح أن يغني في عرس نجلها بدون مقابل.. لكن رد الفنان الراحل كان غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر سيدة فقيرة طلبت من طلال مداح أن يغني في عرس نجلها بدون مقابل.. لكن رد الفنان الراحل كان غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

كان الفنان الراحل طلال مداح نجما بكل ما تحملها هذه الكلمة من معنى، ليس لفنه العظيم وحسب بل هناك صفات وتعاملات يتميز فيها عن غيره، هي التواضع والأخلاق التي جعلته محبوباً في الوسط الفني وفي أوساط الناس.

وروت مها عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل طلال مداح ‏عن قصة المرأة التي غنى الراحل طلال في زواج ابنها بلا مقابل ليحقق حلمها.

وأوضحت مها عبدالعزيز خلال لقاء سابق في برنامج اللقاء من الصفر، أن طلال كان عنده عزة نفس كبيرة وما كان يهتم بالأمور المادية وما كان يحب يطلب شيء وكان دائما يقول الحمد لله على ما عنده ولا يطمع في الكثير.

وتابعت زوجة الراحل كان في مرة شخص عزمه على فرح ابنه، وقال له إنه ليس معه مال يعطيه له في المقابل، وإن زوجته حلمها أن يغني طلال في فرح ابنها، أول ما سمع هذا قال له مافي أي مشكلة ووعده بحضور الفرح وبالفعل حضر وغنى له.

يذكر أن طلال مداح، مطرب وملحن سعودي ولد في مكة 5 أغسطس عام 1940م، وتوفي في 11 أغسطس من العام 2000.

وأثر الراحل كثيرا على الثقافة العربية وهو رائد الحداثة بالأغنية السعودية وأحد أبرز فناني المملكة، كان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.

وعُرف الفنان الراحل بألقاب متعددة منها: الحنجرة الذهبية، وقيثارة الشرق، وصوت الأرض، وفارس الأغنية السعودية.