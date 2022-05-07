شاهد .. رغم زيجاتها الكثيرة كانت امنية ليلى غفران أن تنجب عيال من دون زواج.. الفنانة كشفت عن السبب المخفي بكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر رغم زيجاتها الكثيرة كانت امنية ليلى غفران أن تنجب عيال من دون زواج.. الفنانة كشفت عن السبب المخفي بكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة ليلى غفران: كان نفسي أجيب عيال من غير جواز لأن كل زيجاتي غير موفقة، وعلشان أنا طيبة زيادة عن اللزوم مكنش فيه نجاح لزيجاتي.

وأضافت خلال لقائها مؤخراً ببرنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة "MBC مصر": "خلال زيجاتي مكنتش بحب الغلط وكنت اتغاضى مرة واتنين ولكن بعد كده مبسكتش وتعرضت للخيانة من وريا وشوفت بعيني كمان، وفيه خيانة سامحت ولكن مقدرتش أستحمل من جوايا".

وأكملت: "الجواز عاملي اكتفاء ذاتي ومش عايزة اعيش مع حد، وما زال فيه ناس بتتقدم ليا للجواز بس انا خلاص اكتفيت، وكان فيه حد متقدملي قريب بس انا عاجبني حالي لوحدي".

وأكدت ليلى غفران: "اتجوزت 5 مرات بس منهم جوازات باعتبرهم مش جوازات لإنها عدت مرور الكرام ومن كتر جوازاتي نسيت أسامي اللى اتجوزتهم، والست المغربية قادرة تتأقلم مع كل الظروف والأحوال سواء ربة منزل أو عاملة أو زوجة أو صديقة وناجحة في كل شيء".