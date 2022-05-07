شاهد .. صدمة كبرى.. شباب يحطمون زجاح محل مجوهرات وما فعلوه أمام المارة لا يصدقه عقل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. شباب يحطمون زجاح محل مجوهرات وما فعلوه أمام المارة لا يصدقه عقل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تبحث شرطة نيويورك عن ثلاثة رجال قاموا بعملية سطو في متجر مجوهرات في برونكس أمام المارة دون خوف من أحد.

وشوهد أحد المشتبهين بهم وهو يكسر نافذة واجهة المتجر بمطرقة ثقيلة، ثم شوهد رجل آخر يساعده على السرقة من الشاشة.

يقع متجر المجوهرات المستهدف على طريق وايت بلينز.

وتقول الشرطة إن عملية السطو قد تكون جزءا من سلسلة في أنحاء المدينة ارتكبها نفس قطاع الطرق.

ويظهر الفيديو أن السارق قام بالإمساك بأداة حديدية وقام بتكسير الزجاج ثم بدأ في السرقة بينما ساعده أحد الأشخاص الآخرين على حمل المجوهرات.

وأدرك أصحاب المحل عملية السطو وقاموا بإغلاق الباب الحديدي سريعا لكن اللصوص كانوا قد سرقوا بعض المشغولات الذهبية بالفعل.