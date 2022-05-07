شاهد .. شاب خليجي ينفذ مقلباً طريفاً في صديقه باستخدام جالون معبأ بماء.. لكن النهاية كانت غير متوقعة أبداً ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر شاب خليجي ينفذ مقلباً طريفاً في صديقه باستخدام جالون معبأ بماء.. لكن النهاية كانت غير متوقعة أبداً ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثار مقلب مواطن خليجي مع صديقه من الجنسية الفلبينية، نوبة من الضحك على مواقع التواصل.

وظهر في الفيديو، مواطن خليجي يوثق لعبة تحدي مع صديقه الفلبيني الذي يحاول ألا يصطدم رأسه بالجالون المعبأ بالماء ولكن خدعه صديقه الخليجي بوضع الدقيق تحت رأسه فجأة.

وأوضح الفيديو، المواطن الخليجي أربك الشاب الفلبيني بعد وضعه الدقيق، واصطدم الجالون في رأسه، مما جعله ينفعل على صديقه الخليجي، ويكسر الطبق فوق رأسه.