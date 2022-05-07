شاهد .. مفاجأة من العيار الثقيل.. نسرين طافش وراء طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. دخلت بينهما !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. نسرين طافش وراء طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. دخلت بينهما !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

مع طلاق الممثلة المصريّة ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، بدأ البحث عن السبب وراء هذا الطلاق الذي حصل، ليتبيّن أن نسرين طافش، تقف خلفه.

في التفاصيل، أعرب الناشط الأردني عمر زوربا عن مدى سعادته الكبيرة، بخبر انفصال النجمة المصرية ياسمين صبري، عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما أعلن مجددا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية.

ونشر زوربا صورة له عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، وأرفقها بتعليق: ”يا جماعة لو سمحتوا اوعوا تفكروني فرحان عشان ياسمين صبري اتطلقت.. أنا طاير من الفرح“.

وتفاعل الناشط والفنان الأردني ”المتيم“ بالفنانة ياسمين صبري، بطريقة مختلفة مع خبر طلاقها، ونشر عدة صور عبر خاصية الـ ”ستوري“، موثقا بحثه عبر ”جوجل“ عن ”صالات أعراس بأسعار مناسبة، وتذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة“، بالإضافة لحرصه على معرفة ”كيفية احتواء المطلقة حديثا“، ونشر عمر زوربا ساخرا عبر صفحته: ”كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي باللهجة المصرية؟“.

من جانبه، أعاد عمر زوربا نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي وثقتها عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“، وعلق عليها بتهكم وسخرية متهما إياها بالتسبب في طلاق ياسمين صبري: ”بدي أقص إيدي من ذانها إذا هاي ملهاش دخل بطلاق الغاليا“.