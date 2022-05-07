شاهد .. ثروة النجمة ’’أصالة نصري‘‘ تزداد بطريقة غير معقولة.. إليكم كم بلغت مؤخرًا ؟! لن تستطيع تصديق الرقم الضخم !

انت الان تتابع خبر ثروة النجمة ’’أصالة نصري‘‘ تزداد بطريقة غير معقولة.. إليكم كم بلغت مؤخرًا ؟! لن تستطيع تصديق الرقم الضخم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

عاد الحديث مرة جديدة عن ثروة الفنانة السورية المثيرة للجدل أصالة نصري، وذلك بعد أن قيل إنّها ازدادت بشكلٍ كبيرٍ جدًّا، في الفترة الأخيرة.

إليكم ثروة أصالة نصري

في التفاصيل، كشت الأرقام الأخيرة أنّ ثروة الفنانة السورية أصالة نصري تزداد بشكلٍ كبيرٍ عن السّابق، خصوصًا أنّ قيمة ثروتها لا تبلغ الكثير، على الرّغم من شهرتها الكبيرة في العالم العربي.

وبحسب موقع idolnetworth المختص بالتدقيق بثروة النجوم حول العالم تم الكشف عن قيمة ثروة الفنانة السورية ​أصالة​ التي اشارت الى انها وصلت الى اعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية.

وقدّر الموقع ان ثروتها تصل الى 10 ملايين دولار اميركي.

وكان فائق حسن قد سبق زوجته أصالة وكذّب الشائعات، مؤكدًا أن غيابه عن حفل أصالة الأخير جاء لانشغاله بأعمال النجم العراقي ماجد المهندس الذي يعمل لديه كمدير أعماله.

ووثق الشاعر العراقي صورة رومانسية تجمعه بأصالة التقطت من حفل زفاف شام الذهبي، وكتب: ”ابتسمي لي فانا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل أسبابي للسعادة كم اتمنى ان تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي امامي وكيف انا اراك و اشعرك و اتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي ((جوزتي))“.

وعلَّقت أصالة على منشوره، قائلة: ”أنت أحلى هدية ربي، الحمد لله مع كل نفس، الله يحفظك يا زوجي“.

شار إلى أن أصالة أعلنت زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، في الثالث عشر من سبتمبر / أيلول عام 2021.

وقالت أصالة عندما أعلنت ارتباطها به: ”من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كّل الاحترام وكتير من الثقة .. ولحظه حّولت مشاعرنا .. كّل شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينة وحب صادق .. معه حّسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأ كثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو“.

ومنذ زواجهما، يتوجَّه الثنائي عبر حساباتهما الخاصة للتعبير عن حبهما لبعضهما عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو رومانسية لهما خلال سفرهما، بين الحين والآخر، كما يتغزلان ببعضهما بشكل شبه يومي، ويتبادلان الرسائل الرومانسية.