شاهد .. صدمة غير متوقعة.. رئيس مركز شرطة يهتك عرض فتاة حسناء ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للتحرش !!

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. رئيس مركز شرطة يهتك عرض فتاة حسناء ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للتحرش !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أوقف رئيس مركز للشرطة الهندية بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي، على ما أعلن الأربعاء مسؤولون في الشرطة.



وأفادت شرطة ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي الهند في تصريحات للصحافة المحلية بأن رئيس مركز الشرطة أوقف بالإضافة تعليق عمل 29 عنصراً كانوا موجودين فيه لدى وقوع الاعتداء الجنسي.



وأضافت الشرطة أنّ أربعة أشخاص آخرين أوقفوا إلى جانب عمة الضحية المزعومة.



وتنتمي الفتاة المراهقة إلى الداليت، وهي طبقة اجتماعية كانت تُطلق عليها سابقاً تسمية "المنبوذين" لا يزال الأشخاص المنتمون إليها حتى اليوم مهمشين ويتعرضون لسوء معاملة من الطبقات الأعلى وغالباً ما يواجهون لامبالاة من قبل الشرطة.



ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إنّ ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الفائت إلى عملية اغتصاب ارتكبها في حقها أربعة رجال.

وعندما قررت أن تقدم شكوى الأسبوع الفائت، تعرضت لاغتصاب من رئيس مركز الشرطة، على ما أشارت للصحافة منظمة "تشايلدلاين" غير الحكومية المتخصصة في حماية الطفولة والتي تساند الضحية المزعومة وتقدم نصائح لها.

وأثارت هذه الحادثة الجديد موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في الهند.

وتساءلت النائبة المعارضة بريانكا غاندي فادرا عبر تويتر "إن لم تكن مراكز الشرطة آمنة للنساء، فأين يذهبن لتقديم شكاوى؟"، مضيفةً "هل فكرت حكومة أوتار براديش جدياً في توظيف عدد نساء أكبر في أقسام الشرطة لجعلها آمنة لهنّ؟".