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شاهد .. الراقصة المصرية فيفي عبده تصدم متابعيها بأوقح وصلة رقص على الأطلاق !! (اتفرج فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أدت وصلة رقص جريئة.


وظهرت فيفي عبده في الفيديو بـ جمبسوت أسود وهي ترقص على أنغام أغنية “الغزالة رايقة”.


وشاركت فيفي عبده فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب شيرين رضا وكل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل. 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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