شاهد .. ما فعله باسم سمرة في الكواليس مخجل وغير متوقع ! رحاب الجمل كشفت كلّ شيء للعلن و بجرأة غير مبسوقة !!

انت الان تتابع خبر ما فعله باسم سمرة في الكواليس مخجل وغير متوقع ! رحاب الجمل كشفت كلّ شيء للعلن و بجرأة غير مبسوقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة رحاب الجمل ممثلة مصرية مشهورة ولدت في محافظة دمنهور سنة 1974م بدأت العمل بالتمثيل سنة 1999م وشاركت في عدد كبير من الأعمال ألا أن أهم عمل شاركت به وحصلت على شهرتها الحقيقية بسببه في فيلم ( أحكي يا شهرذاد ) .

قيل عن الفنانة رحاب الجمل أنها سوف تزيح الستار عن نجمة المستقبل التي أعطي لها دورها في هذا الفيلم.

عن خلافات الفنانة الكثيرة كانت قد كشفت "الجمل" عن أسرار خلافها مع الفنان المصري باسم سمرة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الصادمة عن أدوارها ودون خجل.

جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور".

وقالت الفنانة عن سمرة كاشفة أسرار شتائمه إن : "تصريحاته لم تحدث وتعرض بالشتائم لنا خلال بروفة التصوير، و"كان وقتها مش في وعيه"، وأحاول تجاوز الأزمة، بسبب بنات باسم سمرة، وبعتذر لهم جداً لأني أم وأعرف إن خطواتي تؤثر على ابني".

وختمت حديثها بإعتذار حيث قالت: "أعتذر لبنات باسم سمرة، عشان كبار ولا يستحققن أن يكنَّ في هذا الموقف، حتى لو كان والدهن قد أخطأ... بناته على راسي".