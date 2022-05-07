شاهد .. طلبوا من روي كين رأيه الصريح بالنجم المصري محمد صلاح فوجه له إهانة قاسية.. ما قاله لم يتوقعة أحد !

انت الان تتابع خبر طلبوا من روي كين رأيه الصريح بالنجم المصري محمد صلاح فوجه له إهانة قاسية.. ما قاله لم يتوقعة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث روي كين، أسطورة مانشستر يوناتيد الإنجليزي، عن نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول، مشيراً إلى أنه لا يُمكن مقارنته بـ رونالدو، مهاجم الشياطين الحمر.

وقال كين في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس الرياضية: “صلاح لا يمكن مقارنته برونالدو،فالأخير قادر على اللعب والأداء المميز رفقة الفرق المتعثرة، لذا يجب النظر إلى وضع الأندية قبل القيام بمقارنة بين اللاعبين”.

وتابع: “لنرى إذا تبادل صلاح ورونالدو أنديتهم ماذا سيحدث؟ رونالدو مع ليفربول سيسجل أهدافًا أكثر من صلاح”.

وأختتم: “ولكن ضع صلاح في فريق مانشستر يونايتد، هل يسجل لك 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي؟ أنا لا أعتقد ذلك، فهنا تظهر قدرة البرتغالي”.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، ومرشح بقوة للحصول على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا العام.