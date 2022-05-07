شاهد .. طبيبة نفسية تكشف حيقية ياسمين صبري للعلن وتفضح سر طلاقها من أبو هشيمة !! .. ما قالته صدم الكل !؟

انت الان تتابع خبر طبيبة نفسية تكشف حيقية ياسمين صبري للعلن وتفضح سر طلاقها من أبو هشيمة !! .. ما قالته صدم الكل !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري أثار حالة من الجدل عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال الساعات الماضية، وهو ما جعل اسم ياسمين صبري يتصدر تريند جوجل و تويتر.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، وقال المصدر، إن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

وبدأ الجمهور يبحث عن أسباب الانفصال بينهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط كتمان أبو هشمية وصبري حتى كتابة هذه السطور، غير إن لعلم الطاقة رأي وتفسير للانفصال.

بدأ الجمهور يبحث عن أسباب الانفصال بينهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط كتمان أبو هشمية وصبري حتى كتابة هذه السطور، غير إن لعلم الطاقة رأي وتفسير للانفصال.

الدكتورة مها العطار خبيرة الطاقة، أرجعت السبب في الانفصال لـ"عُقد" ثمين امتكلته الفنانة ياسمين صبري، يتخطى الـ120 قيراط، من دار المجوهرات العالمية كارتير.

وتقول لـ"مصراوي"، إن العقد ذو الوزن الثقيل يحمل في طياته تفاصيل تاريخية بدأت عام 1975، عندما رغبت الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس في صناعة عقد يشبه التمساحين الأليفين اللذان تربيهما، وأحضرتهما إلى المتجر للتأكد من صناعة عُقد يطابق تفاصيل التمساحين، حتى أنها اقترحت عليهم العيش هناك لفترة من الوقت، ليتسنى لهم فرصة صناعته بدقة بشرط عدم ارتداء لأحد لتلك القطعة غيرها.

وأضافت: "إلا أنها باعته مع معظم مجوهراتها قبل وفاتها مباشرة بأزمة قلبية والشك في موتها مسمومة، وفي عام 2006 ظهرت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي، وبعد أن امتلكته حدث لها خيانة من زوجها أعقبها طلاق".

وتابعت خبيرة الطاقة: "العقد على شكل تمساح فوق تمساح وهو ضد الفطرة ويتفاعل مع صاحب الرمز الذي يمتلك العقد، إذ إن هناك من يعلو على الآخر، بجانب أن التمساح رمز الافتراس والقتل وهو رمز سيء".

وذكرت "العطار"، أن ياسمين أعربت عن سعادتها لارتداء هذا العقد، لكن هل تعلم حال من امتلكوا العقد قبلها؟.. بالفعل أثّر العُقد على حياة ياسمين صبري، وبعد فترة من امتلاكها له أعلنت خبر انفصالها.وأرجعت خبيرة الطاقة السبب في ذلك أنّ طاقة الأشياء القديمة والمستعملة يمكن أن تؤثر على الشخص في حياته، ويجب أن يتم تطهير بعض الأشياء القديمة قبل استخدامها، ومنها الذهب والمجوهرات عن طريق تعرضها للشمس طوال اليوم، أو عبر البخور أو الماء، حسب طبيعة العنصر