شاهد .. سألوا الفنانة مايا دياب عن سرّ تقبيلها يد الزعيم عادل إمام فكشفت السرّ الخطير ! لن تصدق طبيعة علاقتهما السرية !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة مايا دياب عن سرّ تقبيلها يد الزعيم عادل إمام فكشفت السرّ الخطير ! لن تصدق طبيعة علاقتهما السرية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال الفترة الماضية كانت قد شغلت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهور مواقع التواصل الإجتماعي بتقبيلها يد النجم الزعيم عادل إمام.

جاء ذلك خلال حضور النجمة اللبنانية مايا دياب افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت قد كشفت النجمة اللبنانية عن سرّ تلك القبلة في تصريحات صحافية قائلة: علاقتي بعادل إمام تتخطى كمشاهدة على الشاشة ، هذا الزعيم ، الفخر ، المصري ، وإسمحولنا نقول غنه فخر لكبّ بلد عربي ، علاقتي فيه قد ما بيحبني بسمعني صوته أحياناً على التلفون ، أنا ما أصدق إنه هالقد في محبه.

وختم النجمة اللبنانية تعليلها بالقول: "انحنيت وبوست له إيده لأنه ما راح يتكرر ، ما في حد مثل الزعيم.