شاهد .. الحزن يخيم على الوسط الفني الخليجي بعد وفاة نجم مسلسل طاش ما طاش.. من يكون ؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الحزن يخيم على الوسط الفني الخليجي بعد وفاة نجم مسلسل طاش ما طاش.. من يكون ؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

خيّم الحزن على الوسط الفني السعودي، والخليجي، اليوم الأربعاء، بعد وفاة الممثل السعودي ​جعفر الغريب​، عن عمر ناهز الـ67 عاماً، بعد صراعه مع المرض.

ونعى الراحل الكثير من الجمهور، الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين التعازي إلى عائلته، منهم الفنان عبد الله السدحان، الذي كتب في تغريدة على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين».

كما نعا الراحل، الكاتب والمؤلف محمد المسمار الذي كتب عبر حسابه: وكتب: "اللهم ارحمه وأسعده في الآخرة كما أسعدنا في الدنيا يا رب العالمين"، مستذكرا مسيرته الفنية الطويلة، حيث انه رحل وترك خلفه إرثاً جميلاً، كما كتبت الممثلة شيماء سبت: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، أحر التعازي لأسرته الكريمة وذويه ومحبيه".

وتنوعت أعمال الغريب بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا، والطابع الاجتمايذكر ان جعفر الغريب، بدأ مسيرته الفنية عبر مسلسل عائلة أبو كاش، عام 1988، ثم شارك في أول مسرحية له بعنوان هدام الديرة، واشتهر بشكل كبير بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل جواهر، لكن يبقى مسلسل «طاش ما طاش»، من أشهر أعمال الراحل، ثم مسلسل أوراق متساقطة، والحيتان، وشارك في أول فيلم سعودي كوميدي: بعد الخميس.

وفاز الفنان الراحل، بجائزة أحسن ممثل ثانٍ عن دوره في مسرحية الملقن، ومثل السعودية في أربعة مهرجانات دولية في القاهرة والإمارات والبحرين.