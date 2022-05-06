شاهد .. والد الفنانة ياسمين صبري يخرج عن صمته ويكشف أسرار طلاق أبنته أمام الملأ.. هذا ما قلته لها !!

انت الان تتابع خبر والد الفنانة ياسمين صبري يخرج عن صمته ويكشف أسرار طلاق أبنته أمام الملأ.. هذا ما قلته لها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، انه كان رافضًا لزواج ابنته من رجل الاعمال المهندس أحمد أبو هشيمة.

وقال صبري في تصريحات سابقة لـ أوان مصر، :« انا كنت رافض جواز بنتي من أبو هشيمة.. ده لعب عيال، واضاف والد الفنانة ياسمين صبري في تصريحه، :« انا لا يمكن اقبل لواحد زي ده».

واعرب عن استياءئه الشديد، عن الوضع الذي كان بين ابنته ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلًا، :« الموضوع وصل لصور في بيته ومش صور والكلام ده، رافضًا بشدة ارتباطهما منذ البداية .

وقال والد ياسمين صبري، انا كنت رافض جواز بنتي من ابو هشيمة، دا لعب عيال، مؤكدًا رفضه التام ، وعدم رضاؤه على إتمام تلك الزيجحة ، من إبنته ورجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

وكان قد فجر الدكتور أشرف صبرى ، والد الفنانة ياسمين صبري ، سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد أنه غير راض عن زواج ابنته من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. وشدد على أن الزيجة تمت دون موافقته أو رغبته ، وأنه فوجىء بابنته ياسمين صبري تنشر صورها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، وتعلن خطبتهما.