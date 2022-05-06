شاهد .. لن تتخيل ماهي مهنة هيفاء وهبي قبل الفن والشهرة.. والمفاجأة في ديانتها وعدد زيجاتها والذي أخفتها عن الكل !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماهي مهنة هيفاء وهبي قبل الفن والشهرة.. والمفاجأة في ديانتها وعدد زيجاتها والذي أخفتها عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

هيفاء وهبي​ اسم لامع في عالم الفن، استطاعت أن تكون مثالاً جمالياً لعدد كبير من الفتيات والفنانات.

ولدت الفنانة هيفاء وهبي عام 1976 في بلدة محرونة جنوب لبنان، من أب لبناني هو محمد وهبي لبناني وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم.

ومما لا شك فيه أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أهم الفنانين الذين ظهروا على الساحة الفنية سواء اللبنانية أو المصرية، أو العربية بشكل عام، وحصلت على العديد من الجوائز والألقاب عن أعمالها الفنية، سواء في الغناء أو في مجال التمثيل.

وللفنانة هيفاء وهبي شقيق واحد اسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات وهن: علياء وهبي وهانا يموت ، والمطربة رولا ياموت.

وما لا يعلمه الكثيرون أن هيفاء وهبي وهي طفلة عملت في محل مجوهرات، وعاشت مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية.

وفي مطلع التسعينات تزوجت من ابن عمها ” نصر فياض” وخلال فترة حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث عمله، ثم عادت إلى لبنان وأنجبت ابنتهما زينب في يونيو 1993.

وبعد طلاقها من ابن عمها بعدة سنوات، وتحديدا في 24 أبريل عام 2009 تزوجت النجمة اللبنانية من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر عام 2012.

أما زيجتها الثالثة فكانت من مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، عرفياً بحسب الوثائق التي قدمها الأخير للسلطات القضائية المصرية بعد رفعها عليه قضية خيانة أمانة، إلا أنها انكرت هذه الزيجة.

أما بالنسبة لديانة هيفاء وهبي ومعتقداتها وطائفتها فهي مسلمة شيعية ، فقد ولدت في عائلة شيعية.

بدأت هيفاء وهبي مسيرتها الفنية عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، وقدمت العمل كعارضة أزياء في عدد من الإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي ، ثم دخلت مجال الغناء والتمثيل.

ومؤخرًا تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صورة نادرة لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة، وحازت على تفاعل كبير من قبل المتابعين، وامطروها بعبارات وكلمات الغزل.

ووصف المتابعون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بملكة جمال الوطن العربي، مؤكدين أن جمالها طبيعي منذ طفولتها.

وغادرت النجمة هيفاء وهبي منافسات أفلام عيد الفطر بعد إعلان شركة التوزيع عدم عرض فيلمها "أشباح أوروبا" لأسباب تتعلق بعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وطبع النسخ في الوقت المناسب، بينما أكد البعض أن منتج الفيلم محمد وزيري المتواجد حاليا في السجن، هو الذي طلب عدم عرض الفيلم في اللحظات الأخيرة.

وفيلم "اشباح أوروبا" هو التجربة الأولى لمحمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركته Snapers Production ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة وعباس أبوالحسن، عن قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة إخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.