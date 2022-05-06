شاهد .. سألوا النجم خالد الصاوي عن سبب رفضه الزواج حتى سن الـ 50 ففضح وضعه الشخصي أمام الملأ دون أن يشعر بالخجل !

انت الان تتابع خبر سألوا النجم خالد الصاوي عن سبب رفضه الزواج حتى سن الـ 50 ففضح وضعه الشخصي أمام الملأ دون أن يشعر بالخجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

في برنامج التاسعة من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى في التلفزيون المصري، كان قد حل الفنان المصري خالد الصاوي ضيفاً.

وتعرض الفنان في الحلقة لسؤال محرج عن سبب تأخره ورفضه الزواج حتى عمر الخمسين إذ انه تزوج عام 2014 فقط .

وقال الفنان المصري خالد الصاوي بكل جراة ودون خجل كما هو متعارف في شخصيته فاضحاً وضعه الشخصي آن ذاك: "سن الأربعين كان بالنسبة لي أزمة، لأنني لم أكن مشهوراً وقتها ولا حتى أملك المال الذي يمكّنني من الزواج في هذه السن المتقدّمة، ففي تلك المرحلة العمرية، عُرض عليَّ فيلم "عمارة يعقوبيان".

وأضاف :"وكان أمامي تحدٍّ جديد في حياتي، لكنني استفدت من أصدقائي الذين عملوا معي على المسرح.

وأكّد خاتماً "لحد سنّ 45 كان بداخلي صراعات ولم أكن أعرف إني ممثل جامد إلا بعد "عمارة يعقوبيان" فكان الانطلاقة الفنية لي"