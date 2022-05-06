شاهد .. أنتشار صورة نادرة للإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ قبل الشهرة تصدم الكل .. لن تصدق ماستراه عينك !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ قبل الشهرة تصدم الكل .. لن تصدق ماستراه عينك !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواص صور نادرة للإعلامية منى الشاذلي في زمن شبابها، حيث كانت في بداية عملهما بالمجال الإعلامي.

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، صورة لوالدتها بمناسبة عيد الأم للمرة الأولى، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وكتبت منى الشاذلي معلقة على الصورة "ماما، كل سنة وانتي طيبة وكل الأمهات بخير.. عيد أم سعيد".

كما تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور للإعلامية منى الشاذلي في زمن شبابهما، حيث كانت في بداية عملهما بالمجال الإعلامي.

وبدت الإعلامية الشهيرة في تلك اللقطات النادرة، بملامح طبيعية وبسيطة وظهرت بقصة الشعر الكاريه الأسود بدون أي عمليات تجميل، لكنها عملت على تطوير جمالها مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية من خلال البوتوكس والفيلر وتغيير طريقة مكياجها.

وهذا ما اكدت عليه تعليقات المتابعين، كما أكد عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا أنها مازالت تحتفظ بالكثير من ملامحها القديمة، وأصبحت تختار إطلالات أكثر أناقة.

الجدير ذكره أن منى الشاذلي ولدت في القاهرة عام 1973، ودرست في الجامعة الأميركية بالقاهرة.