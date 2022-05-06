شاهد .. سألوا نجم الأكشن فان دام عن سبب طلاقه وخراب بيته !! فأجاب دون ذرة خجل وبجرأة صادمة !

انت الان تتابع خبر سألوا نجم الأكشن فان دام عن سبب طلاقه وخراب بيته !! فأجاب دون ذرة خجل وبجرأة صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال إحدى حلقات برنامج yes I am famous، المذايع في حينه على قناة ام بي سي مصر كان قد فاجأ النجم البلجيكي الكبير جان كلود جمهوره بالكشف عن سبب انفصاله عن كل زوجاته وخراب بيته.

ووقتها اعترف الفنان البلجيكي الكبير دون خجل وبكل جرأة مرجعاً السبب إلى طبيعة مزاجه المتقلب كثيراً.

وإجابة على سؤال سبب انفصاله ردّ فان دام قائلاً : "أنا شخص متقلب المزاج يصعب على أحد تحملي، لكنني لا أنسى فضل زوجاتي في إنجاب ابنائي الثلاثة".

وعن علاقته بابنته بيانكا، قال: "أشعر بالغيرة على ابنتي، من سيتزوج منها سيشعر بالخوف دائما من قوتها، وكذلك من قوة والدها وأخواتها".

الجدير ذكره أن الفنان العالمي فان دام كان قد شارك في برنامج رامز موفي ستار مع الفنان المصري رامز جلال، والذي خاض به الماراثون الرمضاني الفائت.