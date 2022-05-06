شاهد .. لأول مرة.. أنكشاف الأسرار المخفية وراء طلاق النجمة ياسمين صبري.. هذا ما كان يفعله أبو هشيمة !!

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. أنكشاف الأسرار المخفية وراء طلاق النجمة ياسمين صبري.. هذا ما كان يفعله أبو هشيمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد أن تم بكل هدوء، يرغب الجمهور بعد صدمتهم الكبيره بإعلان خبر طلاق ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة بمعرفة الأسباب ونحن سنكشف لكم سبب الانفصال:

جاءت المعلومات لتعطي اكثر من سبب لتبرير هذا الانفصال من ضمنها بأن ياسمين ترغب في التركيز على عملها أكثر وكانت تتمنى دعم أبو هشيمة بشكل أكبر لها وهو ما لم يحصل. من جهته يرغب أبو هشيمة بالانجاب من ياسمين في الوقت الحالي بعد زواج مستمر لسنتين فيما لكنها تؤجل الفكرة.

كما أن تفاقم الخلافات بين الثنائي بسبب تعامل ياسمين مع عائلة ابو هشيمة فهي شخصية هادئة وغير اجتماعية ولم تكن تظهر الود في العلاقة ما عائلته الأمر الذي أزعجه. كما أن ياسمين ترغب بأن تكون مستقلة في قراراتها البسيطة والمهمة عكس ابو هشيمة الذي يرى أنها من المفترض أن تشاركه هذه القرارات.

كما أن مشكلة خلافها مع والدها الذي ظهر للعلن في الفترة الماضية أثر كثيراً على علاقة الزوجين.

ظهور ياسمين مع رامز جلال للمرة الثانية كانت دليل على الخلافات لأن أبو هشيمة أبدى انزعاجه عندما ظهرت سابقاً. كما أن ظهورهما في الفترة الماضية سوياً في المناسبات الفنية تراجع كثيراً وياسمين كانت تظهر لوحدها.