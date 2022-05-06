شاهد .. «الكوكب كله عرف واتظلمت».. منى فاروق تكشف لأول مرة بدون خجل أسرار صادمة عن زواجها

انت الان تتابع خبر «الكوكب كله عرف واتظلمت».. منى فاروق تكشف لأول مرة بدون خجل أسرار صادمة عن زواجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة منى فاروق، عن العديد من الأسرار لأول مرة عن زواجها السابق، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك التصريحات التي أثارت حالة من الجدل خلال الايام القليلة الماضية.

حيث قالت أن بالرغم من أن زواجها عرفه جميع الناس إلا أنها لم تأخذ أي حق من حقوقها، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية قانون ظالم للغاية، ولا يعطي للمرأة حقها كما هو متداول.

وطالبت بضرورة تغييره للأفضل خاصة بعد عرضه في مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة الفنانة نيللي كريم، مشيرة إلى أنها تزوجت مرة واحدة فقط طوال حياتها ولم تكررها، وعلقت قائلة:” الكوكب كله عرف بجوازي واتظلمت”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة منى فاروق هو مشاركتها في مسلسل “أيام”، بطولة: رياض الخولي، أحمد صفوت، حوري فرغلي، وعدد من نجوم الفن الأخرين.