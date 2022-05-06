شاهد .. ليه اتجوزت مي عز الدين في السر؟ أبو هشيمة أجاب بدون تردد وكشف السر الخطير!

انت الان تتابع خبر ليه اتجوزت مي عز الدين في السر؟ أبو هشيمة أجاب بدون تردد وكشف السر الخطير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

ارتبط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعلاقة صداقة قوية بالفنانة مي عز الدين وتصدرا عناوين الأخبار الفنية بخبر ارتباطهما سراً.

مي عز الدين نفت هذه الشائعة آنذاك فيما عبر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن غضبه من شائعة ارتباطه من الممثلة مي عز الدين، وأصدر بيان رسمي لنفيها، والتأكيد أنّ ما يجمعه بمي هو علاقة صداقة فحسب.

وعلقت مي عز الدين على تلك الشائعات قائلة: “خبر ارتباطي غير صحيح و مكرر كالعادة”.

وكانت شائعات عدّة قد ربطت بين أبو هشيمة ونساء شهيرات بعد طلاقه من هيفاء وهبي، منهن مقدمة البرامج دانييلا رحمة التي نفت شائعة ارتباطه به، وقبلها الفنانة نايا التي قيل إنّ علاقة جمعتها برجل الأعمال الشهير.

وأعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قبل ساعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك حسماً للجدل والأنباء التي انتشرت عن انفصالهما .

وقالت ياسمين صبري لموقع “صدى البلد” المصري، إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام.

وأثار الثنائي أحمد أبو هشيمة والنجمة ياسمين صبري التساؤلات بين جمهور كل منهما، بعد أن لاحظ متابعيهما أنهما قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر موقع انستجرام، كما قررا حذف كافة الصور التي تجمعها.

وفوجئ الجمهور في الساعات الماضية أن النجمة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد قررا إلغاء متابعة بعضهما البعض على انستجرام، وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب هذا التصرف