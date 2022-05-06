شاهد .. لن تصدق ماهو سبب حبس زوجة رشدي أباظة للفنان عبد الحليم حافظ في الحمام ! مافعله الأول عند معرفته صدم الجميع

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهو سبب حبس زوجة رشدي أباظة للفنان عبد الحليم حافظ في الحمام ! مافعله الأول عند معرفته صدم الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

موقف محرج تعرض له العندليب عبد الحليم حافظ عندما ذهب في زيارة لمنزل الدنجوان رشدي أباظة فى أحد أيام شهر رمضان، وهذا الموقف رواه المخرج طاهر أباظة خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.

وما حدث هو أن الفنان رشدي أباظة دعى عبدالحليم حافظ على الإفطار فى منزله وكان حينها متزوج من الأمريكية “باربرا” والدة ابنته قسمت، ولم يخبرها بذلك الأمر، حتى أنه يوم العزومة انشغل بعدد من المواعيد نسى بسببها إخبار زوجته أيضًا.

قبل أذان المغرب بساعات قليلة تذكر رشدي أباظة أنه لم يخبر زوجته أن هناك ضيف على الأفطار لذلك لم تعد الزوجة طعام كافي لعددهم، فخرج رشدي سريعاً لشراء الطعام من الخارج والحلويات.

الصدفة دخلت العندليب الحمام

وكان من المفترض أن يأتى الحلاق الخاص برشدي إلى منزله، لكن حتى نزوله لشراء الطعام لم يكن الحلاق قد حضر، لذا أخبر زوجته إنه فور وصل الحلاق تدخله إلى الحمام وتضع كرسي له وتخبره أنه لا يتأخر، وبعد نزوله بدقائق تحدث الصدفة، ويأتى عبد الحليم إلى المنزل.

وفتحت زوجة رشدى أباظة الباب لأنها لم تعرف عبد الحليم فظننت أنه الحلاق وأدخلته إلى الحمام وأغلقت الباب عليه، وهو لم يفهم شيء ولا يفهم تصرفها غير المفهوم، وعندما عاد زوجها رشدي أباظة إلى المنزل أخبرها أنه دعى ضيفًا على الإفطار، قائلا لها: “نسيت أقولك، أشهر مطرب عندنا في مصر و الوطن العربي مثل فرانك سيناترا عندكم هايجي يفطر معانا”.

وهنا أخبرته زوجته إن الحلاق وصل وينتظره فى الحمام ، فأسرع رشدى أباظة حتى ينتهى من الحلاقة سريعًا قبل الإفطار، وتفاجئ عند فتح الباب بعبد الحليم حافظ داخل الحمام،

فقال له:”إيه إللي جابك في الحمام “، فرد عليه:”أنا عارف مراتك دخلتني و قالت لي أنك مش هتتأخر فافتكرت أن الخواجات بيدخلوا الضيوف الحمام في أول الزيارة و اتكسفت أخرج”.

ضحك رشدي أباظة ضحكته الشهيرة و نادي زوجته وكشف لها ان هذا هو عبد الحليم حافظ الضيف وليس الحلاق وحاول عبد الحليم

الهزار مع رشدي فخلال انطلاق مدفع الإفطار قال رشدي لعبد الحليم:” إتفضل علي السفرة”، فرد عبد الحليم و هو يضحك:”ما ناكل في الحمام أحسن يا رشدي “.