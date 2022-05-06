شاهد .. تعرف على مقتنيات ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل الانفصال.. لن تصدق ماذا تملك!

انت الان تتابع خبر تعرف على مقتنيات ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل الانفصال.. لن تصدق ماذا تملك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

دائما ما تثير ياسمين صبري، الجدل مقتنياتها الباهظة والمختلفة منذ أن تزوجت من أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والأغني في مصر والوطن العربي.

كان حديث السوشيال ميديا منذ شهور قليلة، السيارة الفارهة التي أهداها أبو هشيمة لـ ياسمين صبري، وهي من ماركة رولز رويس داون كابورليه، موديل 2020، وبلغ سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنية.

بلغ سعر فستان زفاف ياسمين صبري، ما يقرب من 1012 دولاراً، وهي من نوع جيفنشي الشهيرة، بينما أتى خاتم زفافها 50 ألف دولار، اذ يحتوي الخاتم على الألماس الأصفر والأبيض، بـ 5.8 قيراط من Diam Jewellery.

ودائما ما تثير ياسمين صبري الجدل بحقائبها ذات الماركات غالية الثمن التي تحرص دائما على إبرازها في صورها التي تشاركها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ بلغ سعر إحداهما 19.500 دولار، فهي من مجموعة HERMES BIRKIN 35 ORANGE POPPY، وأخرى أتى سعرها 4 ألاف دولار.

أما عن المجوهرات الباظهة فقد ارتدت فيما قبل عقد ثمنه 26.7 مليون دولار أمريكي، تابع للبراند العالمية للمجوهرات كارتيه، وهو يعتبر قطعه نادره تتكون من أكثر من 120 قيراط من الألماس، كما ارتدت سلسلة بلغ سعرها نحو 27 ألف دولار، وساعة مرصعة بأحجار الألماس بلغ سعرها 64 ألف دولار.