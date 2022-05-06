شاهد .. عرافة لبنانية فجرت قنبلة الموسم.. تنبأت بطلاق ياسمين صبري وعودة هيفاء وهبي لطليقها أبو هشيمة!

انت الان تتابع خبر عرافة لبنانية فجرت قنبلة الموسم.. تنبأت بطلاق ياسمين صبري وعودة هيفاء وهبي لطليقها أبو هشيمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول توقعات صادمة لعرافة لبنانية تنبأت قبل أشهر بانفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة.

وكانت العرافة اللبنانية وداد جابر كشفت عن مجموعة من التوقعات الصادمة خلال حلولها ضيفة الى الاعلامي تمام بليق في احدث حلقات برنامجه “مع تمام” الذي يبث على قناة “الجديد”.

وقالت جابر أن هيفاء وهبي سيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسيا وستعود الى طليقها أحمد ابو هشيمة ولو بالسر وستتعرض والدتها لمرض بسيط.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر انفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري بعد زواج دام أكثر من عامين.

وكانت مصادر مقربة من الزوجين قد كشفت في تصريحات صحافية، صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.