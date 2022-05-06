شاهد .. ياسمين عز تسأل أحمد الفيشاوي بتعمل إيه ليلة الخميس؟ فإحمرت خدودها خجلاً من رده الجريء !

انت الان تتابع خبر ياسمين عز تسأل أحمد الفيشاوي بتعمل إيه ليلة الخميس؟ فإحمرت خدودها خجلاً من رده الجريء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجئت الإعلامية ياسمين عز النجم أحمد الفيشاوي بسؤال محرج خلال استضافته في لقاء سابق مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية

وقال الفنان أحمد الفيشاوي، ردًا على سؤال ياسمين عز حول ما يفعله ليلة الخميس: «ده سؤال محرج جدًا، ولكن بتفرق مع على حسب السن، وعندما كنت في الدراسة كنت زي أي طالب مدرسي، ولما كبرت بقيت أنا والمدام ومفيش أحسن من كدة».

وأضاف «الفيشاوي» أنه بالنسبة له فإن الزواج لا يرتبط بموعد معين، أو يوم معين مثل يوم الخميس، ولكنه «زي القدر»، مضيفا: «يعني أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها، والجواز مش مرتبط بيوم معين».

وتابع: «أنا مش خبير ولا دارس الست المصرية أو اللبنانية، وحتى زيجاتي كانت من سوريا ومن ألمانيا ومصر».

يذكر أن النجم أحمد الفيشاوي انفصل مؤخرا عن زوجته ندى الكامل بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد مرور 4 سنوات من الحب والزواج.