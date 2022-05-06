شاهد .. إنت معندكش نخوة.. عريس يفاجئ هبة قطب بسؤال جريء عن ليلة الدخلة والأخيرة تنفعل وتهينه على الهواء!

انت الان تتابع خبر إنت معندكش نخوة.. عريس يفاجئ هبة قطب بسؤال جريء عن ليلة الدخلة والأخيرة تنفعل وتهينه على الهواء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية في وقت سابق ضيفة على برنامج “بوضوح” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي علي قناة الحياة.

وتلقت الدكتورة هبة قطب أستشاري العلاقات الزوجية سؤالا صادما من عريس تسبب في انفعالها على الهواء ببرنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وعرض الاعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب والذي يقول فيه السائل:" هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة"؟.

وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: هو الراجل دا نخوته تسمح إنه يفرج مراته على الأفلام دي في أي؟

وهبة قطب طبيبة مصرية وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وهي متخصصة في الاستشارات الزوجية. والأسرية.