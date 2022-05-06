شاهد .. أبو هشيمة.. قصة الملياردير المهووس بالجميلات وكيف كون ثروته الضخمة!

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة.. قصة الملياردير المهووس بالجميلات وكيف كون ثروته الضخمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز رجل أعمال مصري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، يعمل في مجال الحديد والمواد البنائية، وهو مادة دسمة للإعلام بعد اعلان انفصاله عن الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​.

نشأته ومسيرته

ولد ​أحمد أبو هشيمة​ في القاهرة يوم 11 كانون الثاني/يناير عام 1975، والده هو اللواء حمدي أبو هشيمة، الذي عمل في وزارة الداخلية وعدة قطاعات اخرى، حتى سن التقاعد.

تخرج من كلية التجارة في جامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل خلال فترة دراسته، في بنك المصرف العربي الدولي.

بعد تخرجه بدأ أحمد أبو هشيمة في تجارة الحديد، وأنشأ شركة لتجارة مواد البناء، وتعتبر شركة حديد المصريين (الخليج سابقاً) لتجارة مواد البناء، شركة رائدة في تجارة حديد التسليح، تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 15 عاماً.

تولى رئاسة شركة إعلام المصريين، حتى كانون الثاني/يناير عام 2018، فقام ببيعها لشركة أخرى تترأسها وزيرة الإستثمار السابقة داليا خورشيد.





مسيرته العملية الضخمة أدت إلى نجاحه، ليس فقط في مصر والعالم العربي بل في العالم كله، ولقد حقّق جوائز وكُرم من العديد من الجهات، حتى أنه تسلم جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم، من مؤسسة Platts Global Metals Awards الأميركية عام 2015.

زواجه الاول

كشف أحمد أبو هشيمة أن أحد أقاربه نصحه بالزواج المبكر، حتى يركز في عمله كرجل أعمال، لذلك تزوّج لأول مرة وهو في عمر الـ 22 عاماً من زميلة له في الكلية، ولديه منها ولدان، وهما عمر، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، ويوسف الذي يبلغ من العمر 17 سنة.

لم يكشف للإعلام سبب طلاقه من زوجته الأولى، ولم يكشف هويتها أو أي تفاصيل عن حياتهما سوياً.

زواجه من هيفا وهبي

في عام 2009 تزوّج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات.

تعرف الثنائي خلال حفل زفاف، وكان وقتها لا يعرفها لأنه غير متابع للوسط الفني، وعندما تعرف عليها قال لها: "انا خطيبك".





نفت هيفا وهبي في كل المقابلات، وجود أية علاقة غير شرعية بينها وبين أحمد أبو هشيمة قبل الزواج، مؤكدة أنه لا يمكنها أن تعيش هكذا.





زواج هذا الثنائي أثار غضب الفتيات المصريات، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة، بسبب زواج رجل الأعمال المصري من لبنانية، فخرجت هيفا وقتها عن صمتها، وقالت إن كل شيء في الحياة نصيب، وإن هناك العديد من الشباب اللبنانيين، الذين تزوجوا أيضاً من مصريات.

هيفا كانت أكثر من جريئة، وكشفت عن شبكتها، وقالت إنها كانت عبارة عن خاتم وإسوارة وحلق إشترتها في يوم واحد خلال نصف ساعة مع أحمد، ونفت حصولها على 10 ملايين جينيه كمهر، مؤكدة أن مهرمها كان القرآن الكريم.

شهر العسل كان في جزيرة كابري الايطالية لمدة 10 ايام فقط وذلك لارتباط كل منهما باعمال في البلد.





صرّح أحمد أبو هشيمة بأن هيفا وهبي كانت افضل مثال كزوجة أب، وعاملت ولديه من زواجه الأول أفضل معاملة، الأمر ليس غريباً على هيفا، فكانت تهتم بهما خلال تواجدها معهما، في وقت كان أحمد مشغولاً لأنه يعمل طوال أيام الأسبوع.

هذا الزواج استمر حوالى 3 سنوات، فلقد انفصل الثنائي بطريقة محترمة جدا من دون خلافات الى العلن. تشير بعض المصادر الى ان أحمد كان غيوراً كثيرا على هيفا وطريقة تفكيره شرقية كثيراً، ما احدث خلافات بينهما بسبب ما كان البعض من حوله يتناقله عن هيفا ولبسها وفنها.

في مقابلة عام 2018 عبرت هيفا وهبي عن ندمها على زواجها من احمد، وقالت انها تتمنى لو ادارت ظهرها يوم سلم عليها وذلك بعد ان انتشرت اخبار عن انه حاول محاربتها في مصر.

علاقته بشقيقة ​كريستيانو رونالدو​

في أواخر عام 2017، إنتشرت أخبار تفيد وجود علاقة حب تجمع أحمد أبو هشيمة وشقيقة اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، الفنانة كاتيا أفييرو، بعد أن تعامل أحمد مع كريستيانو في مشروع، لكي يكون الأخير سفير شركة الأول، وهذا ما حدث وأصبح الرجلان قريبين من بعضهما كثيراً، وإنتشرت العديد من الصور تجمع أحمد وعائلة رونالدو.

هذه الأخبار بقيت غير مؤكدة، وتلاشت بعد فترة حين خف ظهور أحمد مع عائلة رونالدو.

زواجه من ياسمين صبري

في نيسان/أبريل عام 2020، وخلال فترة الحجر المنزلي بسبب إنتشار فيروس ​كورونا​، إنتشر خبر زواج الممثلة المصرية ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف صغير بسبب الوضع آنذاك.

شغل خبر انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بهذه الأخبار طوال الأشهر الماضية، والتي نفاها الزوجان آنذاك، لكن هذه المرة أكدت الفنانة الشهيرة الطلاق الذي أنهى زيجة استمرت أكثر من عامين.





وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر