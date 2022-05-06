شاهد .. والد ياسمين صبري يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع برسالة نارية

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع برسالة نارية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

خرج أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن صمته وعلق على طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك الأمر.

وأوضح والد ياسمين صبري أنه علم بخبر انفصالهما من خلال المواقع الإخبارية والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "ليس لدي تعليق على انفصالها"، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت ياسمين صبري كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انتشار أخبار انفصالها، "الحمدلله على كل شئ"، كما أرفقت المنشور بقلب مكسور، ومن الجدير بالذكر أن الثنائي قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدا على خبر انفصالهما.

ويذكر أن الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في أبريل عام 2020 في حفل بسيط وسط حضور بعض أقاربهما وأصدقائها المقربين بسبب انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت.