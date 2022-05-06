شاهد .. إنتي سفيهة.. مبروك عطية يهين هذه المتصلة بعد سماع سؤالها الجريء

انت الان تتابع خبر إنتي سفيهة.. مبروك عطية يهين هذه المتصلة بعد سماع سؤالها الجريء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

تسببت متصلة تدعى «زينب» ببرنامج «الموعظة الحسنة» على قناة «دريم»، بانفعال الدكتور مبروك عطية.

وقالت زينب إن شقيقتها توفيت وتركت ثلاثة أولاد، مشيرة إلى أنها أعطتها 700 جنيه قبل وفاتها، على سبيل الأمانة وأوصتها أن تضعها في دفتر توفير الأولاد، موضحة أنها صرفت المبلغ على طفل شقيقتها حديث الولادة، لعدم استطاعتها آنذاك أن تأتي له بالحليب.

وأضافت المتصلة أنها أعطت لزوج شقيقتها 45 ألف جنيه من ميراثها، تعويضًا عن الـ700 جنيه التي صرفتها.

من جانبه، رفض الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ما فعلته المتصلة، قائلًا لها «انت كده عصيتي ربنا، المال مش بعزقة، إزاي 45 ألفا قصاد 700 جنيه، الحقي جيبي الفلوس من جوز أختك.. إنتي سفيهة وأنا آسف إني بقول الكلام في وشك كده».