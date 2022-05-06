شاهد .. لقاء في دبي سبب الطلاق.. خفايا صادمة وراء انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة.. أخيراً انكشف السر الخطير!

انت الان تتابع خبر لقاء في دبي سبب الطلاق.. خفايا صادمة وراء انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة.. أخيراً انكشف السر الخطير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أشعل خبر انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة مواقع التواصل، وتصدر محركات البحث على «جوجل»؟

وقد تبين أن الطلاق قد وقع بشكل رسميًا بالفعل في دبي حيث كانت تقوم الفنانة ياسمين صبري بتصوير إعلان خاص بـ ماركة «كارتير» العالمية، وتبين أيضًا أن رجل الأعمال الشهير «أبو هشيمة»، يقضي إجازته بعيد الفطر في دبي بدولة الإمارات.

واتفقا كلًا من أبو هشيمة وياسمين صبري على الانفصال في هدوء تام، بشرط أن يظلا أصدقاء للأبد، بدون قطيعة.

واصطحبت الفنانة ياسمين صبري إحدى صديقاتها معها أثناء جلسة الطلاق من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وكان قد اتفق أحمد أبو هشيمة بالفعل مع ياسمين صبري ان يعطيها شيك مقبول الدفع عن قيمة مستحقات مؤخرها وما تم الاتفاق عليه فيما بينهما.

وقد تم انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة، في أجواء هادئة وحضر شقيق رجل الأعمال الشهير المصري أبو هشيمة جلسة الانفصال بين الثنائي، وتقدمت ياسمين صبري بالشكر لأبو هشيمة على إلتزامه معها بتقديم كافة مستحقاتها وتركه السيارة التى أهداها لها في أول زواجهما.أحمد أبو هشيمة

وتغيبت والدة ياسمين صبري وشقيقتها، عن مراسم انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة، وتركت ياسمين منزل الزوجية وعادت لمنزلها القديم التى كانت تقطن به بمفردها.

وقامت ياسمين صبري بجمع كافة متعلقاتها الذهبية والألماس بعد انفصالها رسميًا من أبو هشيمة، قبل مغادرتها المنزل واكتفت بحقيبة بها بعض ملابسها، لحين تجهيز أبو هشيمة سيارة خاصة لنقل كافة متعلقاتها لمنزلها.