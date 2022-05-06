شاهد .. لماذا قبلت بدور شاذ في فيلم عمارة يعقوبيان؟ اتفرج رد خالد الصاوي الذي أبكى الجميع!

انت الان تتابع خبر لماذا قبلت بدور شاذ في فيلم عمارة يعقوبيان؟ اتفرج رد خالد الصاوي الذي أبكى الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري خالد الصاوي سراً عن دور الصحفي الشاذ الذي أدَّاه في فيلم «عمارة يعقوبيان» الذي عُرض أول مرة عام 2006.

وأوضح الصاوي، خلال لقائه أمس في القناة الأولى المصرية، أن المقربين منه نصحوه بعدم قبول دوره في الفيلم، مشيراً إلى أنه أصرَّ على القيام به ولم يستمع إليهم وقتها.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، إن أحد أصدقائه أخبره بأن قبوله للفيلم جعله يُستبعد من فيلم آخر.

وأضاف أنه رفض حديث صديقه وقتها الذي يحذره من قبول الدور، لافتاً إلى أنه أخذ رأي والده ووالدته في تقديم الدور حتى لا يتحدث عنه أحد بسوء أمامهما، ووافقا على تقديم الدور طالما لم يقدم مشاهد مخلَّة.

وأكد أن الفضل في نجاح الفيلم يرجع إلى المخرج مروان حامد.

يُذكر أن «عمارة يعقوبيان» ضم عدداً من نجوم الفن، أبرزهم: عادل إمام، ونور الشريف، وإسعاد يونس، ويسرا، وسمية الخشاب، وهند صبري، وخالد صالح، وأحمد بدير، وآخرين.