شاهد .. بعد طلاق ياسمين صبري من زوجها أبو هشيمة.. سألوا مبروك عطية عن أسباب زيادة الطلاق فكانت إجابته صادمة وغير متوقعة

انت الان تتابع خبر بعد طلاق ياسمين صبري من زوجها أبو هشيمة.. سألوا مبروك عطية عن أسباب زيادة الطلاق فكانت إجابته صادمة وغير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إنفصال الفنانة ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، تداولت بعض المواقع لقاء سابق مع الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يتحدث فيه عن أسباب زيادة معدلات الطلاق في المجتمع.

وتحدث عطية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» عن أهم الاسباب التي تؤدي إلى الطلاق: «الموبايلات واللبان والبنطلون الضيق وقلة الأدب والإجرام، وسعت دايرة الطلاق»، كما أنّ كلمة الطلاق لم ترد نهائيًا، ومن المفترض أن تحدث في أضيق الحدود وفي حالات شاذة ونادرة ومستحيل تحدث: «إحنا من أول صدمة واصطدام بنقول أنتِ طالق».

التسرّع في الطلاق أمر آثم ومرفوض دينيا

وتابع مبروك عطية أنّ الصحابي الجليل أبوطلحة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنّه يريد طلاق زوجته أم سليم، رغم أنّه أسلم كي يتزوجها بعد أن رفضته لأنه مشرك، لكن النبي الكريم قال له إنّه «طلاق أم سليم ظلم كبير»، مشيرا إلى أنّ التسرّع في الطلاق أمر آثم.

الجدير ذكره أن الفنانة ياسمين صبري اعلنت يوم أمس نبأ طلاقها، من خلال قيامها بحذف الصور التي تجمعها مع زوجها ابوهشيمة.