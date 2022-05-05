شاهد .. إيحاءات صادمة لم يتنبه لها أحد في فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي ! أخطر من أصحاب ولا أعزّ !

انت الان تتابع خبر إيحاءات صادمة لم يتنبه لها أحد في فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي ! أخطر من أصحاب ولا أعزّ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/06 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

فجّر فيلم واحد تاني للممثل المصري والكوميدي الشهير أحمد حلمي ضجة وسط اتهامات له بكونه لا يقل خطراً عن فيلم "أصحاب ولا أعزّ، وذلك بسبب الإيحاءات الصادمة التي يحتويه.

وفقاً لمصادر إعلامية فقد أعرب العديد من المتابعين عن استيائهم من الإيحاءات الصادمة التي تضمنها فيلم ”واحد تاني“، للفنان أحمد حلمي، رغم تصدره إيرادات موسم أفلام عيد الفطر.

ووفقاً للوسائل أيضاً فقد "قال متابعون إن حلمي بالفعل أصبح ”واحد تاني“، على غرار عنوان فيلمه السينمائي بعدما عرف بأنه يقدم أفلامه للعائلات والأطفال، ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا.

كما أكّدوا في تعليقاتهم على مواقع التواصل أن فيلم ”واحد تاني“ لا يناسب العائلات والجمهور الملتزم الباحث عن السينما النظيفة التي اعتاد حلمي تقديمها دون مشاهد عري أو قبلات، وبما يناسب فئات الجمهور المختلفة.

وهذا المشاهد وفقاً للوسائل هي المشاهد المدمجة في متن الفيلم ومشاهد اللقطات الافتتاحية !