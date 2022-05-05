شاهد .. لميس الحديدي أحرجت خالد النبوي على الهواء (ابنك ممثّل بالواسطة؟) فصعقها بردة الصادم !

انت الان تتابع خبر لميس الحديدي أحرجت خالد النبوي على الهواء (ابنك ممثّل بالواسطة؟) فصعقها بردة الصادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري الكبير خالد النبوي كواليس ترشيح ابنه لدور طارق في مسلسل راجعين يا هوى رداً على سؤال محرج للحديدي.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي قدّمته الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، وجمع الفنانة أنوشكا ونجله نور.

قال الفنان خالد النبوي ورداً على تصريحات المخرج محمد سلامة حول اختيار نور لهذا الدور، وأنه جاء إنقاذاً للموق إنه رشّح في البداية لدور "طارق" ممثلاً آخر، لأنه كان حريصاً على اختيار الشخصيات التي تنتمي الى جيل أصغر في السنّ، والتي تربطها علاقة بشخصية "بليغ أبو الهنا" مثل "طارق" و"ولاء" التي رشح لها ممثلة أخرى، ولكنها اعتذرت لتجسّد الشخصية بدلاً منها الفنانة سلمى أبو ضيف... وأضاف: "لما قالي محمد سلامة أنا رشحت نور لدور "طارق" قولتله ربنا يسهّل وأنا لو مكانه والتصوير هيبدأ كمان 3 أيام هعتذر وأي حد هيقول إن نور في المسلسل بسببي وإني متوسطله من حقه لكن الزمن هيكشف عكس كدا".

الفنان المصري أكّد أن أهم سبب جعله يوافق على دخول نور مجال التمثيل هو اجتهاده وما يبذله من مجهود والتزامه وشغفه بما يفعله، وظهر ذلك من خلال أدوار عدة قدمها، وأبرزها دوره في مسلسل "الاختيار".

وأجاب الفنان الصاعد نور خالد النبوي على سؤال الحديدي: هل قلقت من أنك ستعمل مع والدك خالد النبوي؟ قائلاً: "أنا لا أتعامل مع الفنان خالد النبوي كوالد ولكن كأستاذ وفي البيت مش بقله يا بابا بقله يا خالد فأنا بحبه كفنان وكان نفسي أشتغل معاه طبعاً".

جدير بالذكر أن مسلسل"راجعين يا هوى" من بطولة: خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، نور النبوي، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.