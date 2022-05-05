شاهد .. آخر صورة بين ياسمين صبري وطليقها أبو هشيمة قبل انفصالهما ! لن تصدق كيف ظهرا - صورة

انت الان تتابع خبر آخر صورة بين ياسمين صبري وطليقها أبو هشيمة قبل انفصالهما ! لن تصدق كيف ظهرا - صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تناقلت وسائل إعلام عربية على اهتمام بالموضوعات الفنية وصحافة المشاهير صورة لآخر لقاء بين ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة قبل وقوع الطلاق الصادم مركزة على ملابس الزوج السوداء.

ووفقاً للوسائل ومن بينها " البيان" فـإن "انفصال الزوجين أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تم بطريقة حضارية.

ونقلت الوسائل عمّا سمتها "مصادر" تاكيدها أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، موضحة أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية". وفقاً لموقع "القاهرة 24".