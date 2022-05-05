شاهد .. سألوا مخرج الكبير أوي 6 ليه رفضت دنيا سمير غانم العمل معاكوا في المسلسل؟.. فكشف السر بدون تردد!

انت الان تتابع خبر سألوا مخرج الكبير أوي 6 ليه رفضت دنيا سمير غانم العمل معاكوا في المسلسل؟.. فكشف السر بدون تردد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف المخرج أحمد الجندي خلال اللقاء في برنامج كلمة أخيرة بعض الكواليس الخاصة بالمسلسل، والصعوبات التي تعرض لها فريق العمل بسبب غياب الفنانة دنيا سمير غانم عنه.

أحمد الجندي مخرج مسلسل "الكبير أوي 6" تحدث عن الصعوبات التي مر بها صناع العمل في تحضير الجزء السادس منه، حيث أكد أنهم كانوا في حاجة لظهور مجموعة جديدة من الشخصيات بالإضافة إلى غياب شخصية هدية عن الجزء الجديد والتي تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم، موضحا أن الفنانة المصرية كان من المستحيل تعويضها.

فقال أحمد الجندي: "واجهنا عقبات أثناء التحضير للجزء السادس من مسلسل (الكبير أوي) منها احتياجنا لنجوم جدد ينضموا للعمل، بالإضافة لغياب دنيا سمير غانم التي تقدم شخصية (هدية)، وفكرة تعويضها بأي فنانة أمر شبه مستحيل، حيث أن دنيا سمير غانم فنانة وإنسانة رائعة، بالإضافة أن هدية ارتبط بها قطاع واسع من الجمهور وثنائية الكبير وهدية أحبها الناس".

أحمد الجندي أوضح أن دنيا سمير غانم لم ترفض العودة للمشاركة في مسلسل "الكبير أوي 6"، بل أن الأمر كان يتركز في انشغال الفنانة المصرية في تصوير مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان، وكان من الصعب أن تشارك في تصوير أكثر من عمل.

فقال أحمد الجندي: "فكرة عودة دنيا سمير غانم لدور هدية لم تكن أزمة لها أو لنا، بل كان الأمر متعلق بمشاركتها في مسلسل آخر الذي تعرض لظروف ولم يتم عرضه، فكان من الصعب أن تشارك في أكثر من عمل، وكان من المستحيل أن يتم اختيار فنانة بديلة لتقدم دور هدية لأنه سوف يتم وضعها في مقارنة لا أفضلها"