شاهد .. سمير صبري يصدم الجمهور بخروجه من المستشفى! لن تصدق بأي وضع صحي !

انت الان تتابع خبر سمير صبري يصدم الجمهور بخروجه من المستشفى! لن تصدق بأي وضع صحي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

قالت وسائل إعلام مصرية إن الفنان المصري الكبير سمير صبري خرج من مستشفى الجلاء العسكري بعد مكوثه فيه لأكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أكد الأطباء استقرار حالته الصحية وعدم حاجته للخضوع إلى جراحة.

ونقلت الوسائل عن مديرة أعمال صبري كشفه عن آخر تطورات حالته الصحية، حيث أكدت في تصريحات صحافية أن صحته تحسّنت وغادر المستشفى بعد بقائه فيه لفترة طويلة لتلقي العلاج.

وأشار مدير الأعمال إلى أنه سيتبع بروتوكول العلاج الذي أوصاه به الطبيب المعالج في المنزل.

جدير بالإشارة أنه كان من المقرر أن يخضع سمير صبري لجراحة دقيقة في القلب منذ فترة قصيرة، إذ تعرّض لأزمة صحية أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة.