شاهد .. لن تصدق ماهو السبب الحقيقي لطلاق ياسمين صبري وخراب بيتها ! كشفت كلَّ شيء بكلّ جرأة ودون خجل

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهو السبب الحقيقي لطلاق ياسمين صبري وخراب بيتها ! كشفت كلَّ شيء بكلّ جرأة ودون خجل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

وأعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قبل ساعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك حسماً للجدل والأنباء التي انتشرت عن انفصالهما .

الفنانة المصرية قالت في تصريحات لموقع “صدى البلد” المصري بكل جرأة ودون خجل إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة وخراب البيت قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام لكنها لم تكشف عن سبب الطلاق لكنها كانت قد كشفت عنه سابقاً بتلميحات متعلقة برغبتها في مواصلة مسيرتها الفنية.

وخلال الساعات الماضية كان أحمد أبو هشيمة والنجمة ياسمين صبري قد اثاروا التساؤلات بين جمهور كل منهما، بعد أن لاحظ متابعيهما أنهما قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر موقع انستجرام، كما قررا حذف كافة الصور التي تجمعها.

وتفاجأ الجمهور أن النجمة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد قررا إلغاء متابعة بعضهما البعض على انستجرام، وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب هذا التصرف.