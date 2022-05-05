شاهد .. سألوا رنا القصيبي عن سبب خلعها للفنان حسين فهمي!! فكشفت بكل جُرأة ماكان يفعله بدون علمها !

انت الان تتابع خبر سألوا رنا القصيبي عن سبب خلعها للفنان حسين فهمي!! فكشفت بكل جُرأة ماكان يفعله بدون علمها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شكل ارتباط الفنان حسين فهمي بسيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي صدمة في الوسط الفني، خاصة وأن ملامحها لم تكن من النوع الذي يفضله الأول.

لكن الزواج الذي فاجأ الجميع انتهى بطلاق وبأسوأ طريقه (خلع في المحكمة).

وقالت القصيبي، بدأت تظهر لي بعد الزواج حقيقته، التي لم نكن نعرفها من قبل، فقد كان يبدو لنا إنساناً دمث الخلق طيّب الطباع.

واضافت ان زوجها يعرف حقوقه والتزاماته ويؤديها على أكمل وجه فهو ابن الحسب والنسب، وسليل عائلة من الباشاوات، وسفير النوايا الحسنة ولذلك اخترته زوجاً لي".

وتقدمت بدعوة قانونية للخلع من زوجها الفنان حسين فهمي، وقضت المحكمة.. وهذه الأسباب التي ذكرتها رنا القصبي، على لسانها وفقا لحوارها لإحدى الوكالات العربية، والذي وصفها رواد مواقع التواصل بالمخجلة.

-تغيرت طباعه بعد الزواج واكتشفت معاملته الغير لائقة معها

-دائم الاعتدائ عليها بالقول المهين

-قام بطردها من منزل الزوجية

- استغل فرصة سفر موكلته للعلاج في ألمانيا، وتقدم بدون علمها بأمر وقتي لمنعها من السفر للسعودية نكاية فيها.

-كان يقوم بدون ان تعلم بالإيعاز إلى أحد الخدم بالاعتداء عليها.

-أصابها بأضرار نفسية سيئة وبالغة.

-لم تحمل معاشرته.