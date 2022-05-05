شاهد .. بسبب أحمد عز.. انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بعد عامين زواج والجمهور مصدوم!

انت الان تتابع خبر بسبب أحمد عز.. انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بعد عامين زواج والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة بعد زواج استمر عامين.

وقال مصدر مقرب من أبو هشيمة إن الانفصال تم بهدوء شديد وبشكل راقي، بعد زواج دام عامين، مؤكدًا بأن العلاقة بينهما يسودها الاحترام المتبادل ولا تشوبها شائبة.

وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبو هشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.

وكشفت مصادر مقربة من النجمين أن الانفصال وقع بسبب تعاقد الفنانة ياسمين صبري على دور البطولة في فيلم «صقر المحروسة» أمام النجم أحمد عز حيث كان يرفض أبو هشيمة عودتها للوسط الفني.