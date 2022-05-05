شاهد .. سألوا ياسمين صبري عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد سنتين زواج ! فأجابت دون خجل وبكل جُرأة

انت الان تتابع خبر سألوا ياسمين صبري عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد سنتين زواج ! فأجابت دون خجل وبكل جُرأة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

في مفاجأة مدوية، أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك حسماً للجدل والأنباء التي انتشرت عن انفصالهما .

وقالت ياسمين صبري لموقع “صدى البلد” المصري، إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام.

وبالعودة لحساب ياسمين على انستغرام لوحظ أنّها حذفت جميع الصور التي كانت تجمعها بأحمد أبوهشيمة.

كما أنّ أحمد أبوهشيمة فعل ذات الأمر، وحذف كل الصور التي تجمعه بياسمين من على حسابه في انستغرام، حسبما تابعت وطن الحسابين .

وفي 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.