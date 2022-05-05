شاهد .. هل تذكرون الطفلة بليه في فيلم العفاريت للفنان عمرو دياب ومديحة كامل؟.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة بليه في فيلم العفاريت للفنان عمرو دياب ومديحة كامل؟.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

من منا لم يتذكر فيلم العفاريت فى الثمانينات حيث كان من أنجح وأشهر الافلام فى تلك الفترة ومازال هذا الفيلم عالق فى وجدان الجميع.

وكان بطولة الفنان عمرودياب ومديحة كامل وطفلة تددعى هديل وهى التى قامت بدور الطفلة بلية التى تم أختطفها وهى صغيرة من والدتها وتستغلها عصابة فى التسول والسرقة ثم يكتشفها عمرودياب والذى لا يعرفها الكثيرين أن هديل أو الطفلة بلية .

وظهرت فى عدة افلام أخرى ومنها مسجل خطر، ليه يا دنيا وكذلك ظهرت فى مسلسل ليالى الحلمية ثم أنشغلت بالدراسه وتركت الاضواء والفن تماما واتفرغت بعد ذلك لدرستها فى الجامعه الاميركية بناء على نصيحة والدتها.

وبعد ذلك سافرت لاميركا وتزوجت هناك وأختفت لسنين طويلة لم أحد يعلم شيئا عنها. ثم ظهرت من جديد وقد بلغت أكثر من ثلاثة وثلاثون عاما من جديد الى الاضواء.

وتم أستضافتها فى عدة برنامج وتكلمت عن ذكرياتها وهى صغيرة وحكت عدة تفاصيل وقد بدت فى منتهى الجمال ومتابعينها ومعجابينها طالبوا بعودتها لمجال التمثيل مرة أأخرى تحت هشتاج عودي ياهديل.