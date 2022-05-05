شاهد .. ميار الببلاوي تكشف سرّ طلاقها الصادم ! فضحت ما كان يطلبه أزواجها منها فور استيقاظهم دون خجل !!

انت الان تتابع خبر ميار الببلاوي تكشف سرّ طلاقها الصادم ! فضحت ما كان يطلبه أزواجها منها فور استيقاظهم دون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة المصرية والإعلامية الشهيرة ميار الببلاوي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر في عام 1972وبرجها الفلكي هو برج الجدي.

اسمها الحقيقي منال محمد توفيق واعر الببلاوي وهي من مواليد صعيد مصر وتحديداً محافظة أسيوط، درست في كلية الآداب وتخرجت من قسم الدراسات اليونانية.

ومؤخراً كانت قد كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي عن أسباب طلاقها وخرب بيتها مؤكدةً أنها تزوجت أربع مرات على مدار حياتها، بأشكال مختلفة.

وأكّدت في لقاء صحافي بعد سؤالها بهذا الخصوص أنها تمل سريعاً، وحظها سيئ في الزواج، قائلةً: "أنا ست ملولة، ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير، وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني". الفنانة الكبيرة أشارت دون خجل إلى أن أزواجها لم يطلبوا منها يوماً ترك التمثيل، بل تزوّجوها لأنها ممثلة مشهورة، كما اعتقدوا أنها ستظل تتعامل معهم وكأنها نجمة "مهندمة الشكل" وتضع مستحضرات التجميل طوال الوقت.

وأضافت: "أنا بني آدمة عادية بصحى عادي منكوشة زي باقي الناس، هما بقى عايزني حاطة ميك آب طول الوقت وعاملة شعري ومتزوّقة".