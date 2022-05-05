شاهد .. لن تصدقوا من هو نجل الفنان نبيل الحلفاوي.. مخرج شهير جداً أخرج فيلم "زنقة ستات" !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو نجل الفنان نبيل الحلفاوي.. مخرج شهير جداً أخرج فيلم "زنقة ستات" ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

نبيل محمد الحلفاوي فنان مصري شهير ولد في 22 إبريل لعام 1947، ذلك حي السيدة زينب الذي عاش وتربى فيه قبل أن يدخل في مشكلات الحياة وظروفها مع بلوغه مرحلة الشباب.

بداية المشكلات التي واجهها نبيل في شبابه تمثلت في وجهة دراسته العليا، فهو كان محبًا للهندسة وبالفعل التحق بكليتها، لكن رغبة أسرته كانت قوية و أجبروه على عدم إكمال دراسته في كلية الهندسة، لأن أخواله كانوا يمتلكون شركات للأدوية وفي حاجة ماسة لصيدلي، لم يحب دراسة الصيدلة بعد التحاقه بها حسب ما رواه في برنامج “آخر النهار”، لكنه عمل في شركات أخواله إلى أن أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعلى إثره انقطع عن المجال برمته والتحق بكلية التجارة وتخرج فيها بقسم إدارة الأعمال عام 1966.

ملا يعرف عن الفنان المصري الكبير أنه "نبيل الحلفاوى من زوجته فردوس عب الحميد المخرج خالد الحلفاوى.

وابن الحلفاوي بدأ مشواره الفنى كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم.