شاهد .. معلومات صادمة عن صباح فخري تسمعها لأول مرة ! ما فعله في كاراكاس أذهل الجميع !

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة عن صباح فخري تسمعها لأول مرة ! ما فعله في كاراكاس أذهل الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد الفنان الكبير صباح فخري سوري الجنسية يوم 2 مايو عام 1933 بمدينة حلب السورية و اسمه الحقيقي ليس صباح وإنما صبحي أبو قوس.

فى بداية مشواره درس الفن والموسيقى بمعهد حلب للموسيقى و معهد دمشق وفي عام 1948 تخرج من معهد الفنون الشرقية .

تحصل صباح فخري في سنٍ متأخرة من حياته على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة وتحديداً في عام 2007 نظراً لإثرائه واقع الغناء العربي الأصيل .

وتقلد صبحي العديد من المناصب من أهمها "نقيباً للفنانين العرب والسوريين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب " .

ولعل المعلومة الصادمة في حياة صباح فخري وإنجازه أنه تحصل على الرقم القياسى فى الغناء عندما " غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا لمدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968 .

هذا وفارق عالمنا مؤخراً فخري وهو أهم أساطين الأغنية العربية الأصيلة الذي أطرب بصوته الذهبي مسامع المتذوقين في الوطن العربي والعالم وبهذه المناسبة نعرفك بحقائق لم تكن قد سمعتها عن الفقيد الراحل .